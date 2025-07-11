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Spor

Kenan Yıldız için dev kapışma! Bayern ve Barcelona devrede

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'a Bayern Münih ve Barcelona talip oldu. İki dev kulüp, 20 yaşındaki yıldız oyuncu için girişimlere hazırlanıyor.

Haber Merkezi11 Temmuz 2025 Cuma 09:35 - Güncelleme:
Kenan Yıldız için dev kapışma! Bayern ve Barcelona devrede
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Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için transfer iddiası gündeme geldi.

BARCELONA VE BAYERN PEŞİNDE

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Bayern Münih ve Barcelona, milli futbolcu ile ilgileniyor. İki takımın, 20 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlamaya hazırlandığı yazıldı.

Juventus'un zamla birlikte sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istediği Kenan Yıldız ise İtalyan ekibinde kalmak istiyor.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın, Juventus ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.

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