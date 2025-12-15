Juventus, kadrosunda tutmak istediği milli futbolcu Kenan Yıldız için harekete geçiyor. Milli futbolcu, son dönemde İtalyan ekibinde performansıyla en çok öne çıkan futbolcu oldu.

"NO YILDIZ, NO JUVE"

Kulübünü sırtlayan isimlerden biri olan ve İtalyan medyası tarafından, "No Yıldız, no Juventus" yorumları yapılan milli futbolcu için Juventus da sözleşmesi 2029 yılına kadar devam etmesine rağmen bu hafta harekete geçiyor.

BU HAFTA TOPLANTI

İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus, Kenan'ın ailesi ile menajerlik ekibi arasında hafta için bir toplantı yapacak. Bu toplantıda sözleşme görüşmelerinin sonuca varması bekleniyor.

6 MİLYON EURO MAAŞ

Öte yandan Tuttomercatoweb'te yer alan haberde, Juventus'un milli futbolcuya 6 milyon Euro'ya yakın bir maaş teklifinde bulunacağı bilgisi yer aldı. Ancak Kenan Yıldız'ın en az 6 milyon Euro ve bonusları kapsayan bir teklifi kabul edeceği aktarıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon gösterdiği performansa gözlerine üzerine çeken 20 yaşındaki milli yıldız, 21 maçta boy gösterdi. Juventus'un en önemli hücum oyuncusu haline gelen Kenan, bu müsabakalarda 6 gol atıp 7 de asist yaptı.