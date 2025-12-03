İtalya Kupası son 16 turunda Juventus, Udinese'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Juventus'un gollerini Matteo Palma (kendi kalesine) ve Manuel Locatelli kaydetti.

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız maça ilk 11'de başlarken 83. dakikada yerini Edon Zhograva'ya bıraktı.

Juventus formasıyla bu sezon etkili bir performans sergileyen Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alıyor. Juventus'la yeni sözleşme için görüşmelerine devam eden 20 yaşındaki futbolcu, henüz kulübüyle anlaşma sağlayamadı.

Udinese maçı öncesinde konuşan Juventus yöneticilerinden Giorgio Chiellini, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini yenilemek istediklerini ve görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Chiellini Sports Mediaset'e yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Son haftalarda her şeyden çok bundan bahsettim. Kenan'ın başarılarına şaşırmıyoruz ve ona her zaman büyük bir saygı duyduğumu ve takdir ettiğimi ifade ettim. Son günlerde de söylediğim gibi yeni kontrat için her iki tarafta da bir istek var. Düşündüğünüzden biraz daha fazla zamana ihtiyacı olan çok özel bir oyuncu. Uzun bir sözleşmesi var ve bu takımın bir parçası olarak uzun yıllar burada kalacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

Juventus'la 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız, kulübüyle yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde maaşının artırılmasını talep ediyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde Kenan Yıldız'ın yeni maaş talebinin 5-6 milyon euro seviyelerinde olduğu iddia edilmişti. Ek olarak sözleşme görüşmelerinin durduğu ve sürecin karmaşık bir hale geldiği öne sürülmüştü.

Kenan Yıldız'ın kontrat durumunu yakından takip eden takımlar arasında Arsenal ve Real Madrid yer alıyor. Corriere della Sport'un haberine göre Arsenal, Kenan Yıldız'a büyük ilgi duyuyor. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'i çalıştırdığı dönemde de Kenan'ı takımda görmek istediği ve milli futbolcunun İspanyol devinin de listesinde olduğu kaydedildi.

Juventus formasıyla bu sezon 18 maça çıkan Kenan Yıldız, bu mücadelelerde 5 gol ve 5 asist kaydetti. Futbol kariyerine Almanya'da başlayan genç futbolcu, 2022'de Juventus'un altyapısına transfer olmuş ve ertesi yıl A takıma yükselmişti.