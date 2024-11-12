İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2024 Salı / 11 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3867
  • EURO
    36,5558
  • ALTIN
    2868.36
  • BIST100
    9273.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kenan Yıldız için övgü dolu sözler! ''Ona her zaman inandık''
Spor

Kenan Yıldız için övgü dolu sözler! ''Ona her zaman inandık''

İtalyan ekibi Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için takımın teknik direktörü Cristiano Giuntoli açıklamalarda bulundu. 19 yaşındaki genç yıldıza inandıklarını söyleyen başarılı teknik adam 'Çok genç ve doğru anı beklemek lazım. Biraz sabretmek gerekiyor ve şu anda oldukça iyi gidiyor.' dedi. İşte detaylar...

12 Kasım 2024 Salı 11:13 - Güncelleme:
Kenan Yıldız için övgü dolu sözler! ''Ona her zaman inandık''
ABONE OL

İtalya'da düzenlenen bir yardım etkinliğine katılan Juventus Futbol Direktörü Cristiano Giuntoli takımın transfer planı ve genç futbolcularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Giuntoli ara transfer için çalışmalarının sürdüğü belirtip takviye yapabileceklerini söyledi.

Giuntoli, "Şu anda araştırıyoruz. Ara transfer özel bir dönem ve işler sürekli değişiyor. Henüz erken. Juventus için oynayabilecek uygun bir oyuncuya bakıyoruz." dedi.

Ligdeki şampiyonluk yarışına değinen Giuntoli, "Üst sıralarda çok fazla takımın olması ligin güzelliği. Bu, ilgiyi getiriyor ve herkesin gelişmesini sağlıyor. Biraz zamana ihtiyacımız var. Çok fazla sakatlık yaşadık, Motta ve futbolcuların sayesinde buraya geldik ve pes etmeyeceğiz. Hocanın ve futbolcuların çalışmalarından çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Giuntoli takımdaki genç futbolcularla ilgili açıklamasında Kenan Yıldız'la için şunları söyledi, "Ona her zaman inandık ve inanmaya devam ediyoruz. Çok genç ve doğru anı beklemek lazım. Biraz sabretmek gerekiyor ve şu anda oldukça iyi gidiyor."

Juventus formasıyla bu sezon Kenan Yıldız 16 maçta sahaya çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asist kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.