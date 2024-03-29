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Spor

Kenan Yıldız için yeni sözleşme yolda!

İtalyan devi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatmak istiyor. Ayrıca genç yıldıza 10 numaralı formayı da vermeyi planlıyor.

29 Mart 2024 Cuma 16:11 - Güncelleme:
Kenan Yıldız için yeni sözleşme yolda!
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Serie A ekibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız için harekete geçti.

Tuttosport'un haberine göre; Juventus, mevcut sözleşmesi 2027 yılında bitecek Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatma hedefinde.

İtalyan devinin, gösterdiği performansla takımın ve taraftarının gönlünü kazanan Kenan Yıldız ile uzun süreli bir sözleşme yapmayı planladığı belirtildi.

10 NUMARA KENAN YILDIZ'A

Ayrıca haberde, Juventus'un yeteneklerine güvendiği Kenan'a büyük bir jest yapacağı da kaydedildi. Bu doğrultuda Torino ekibinin 10 numaralı formayı Kenan Yıldız'a emanet etmek istediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus ile 28 maça çıktı. Yıldız oyuncu, bu maçlarda 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.

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