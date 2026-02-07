İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için beklenen haber geldi. Genç oyuncu, kulübü Juventus ile yeni sözleşmeye imzayı attı.

Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin 2030'a kadar uzatıldığını açıkladı. Genç futbolcu, 4,5 yıllık yeni kontrata imzayı attı.

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 31 resmi maça çıkarken, 9 gol, 8 asistle 17 gole direkt katkıda bulundu.

A Milli Takım formasını da 26 kez sırtına geçiren Kenan, 5 kez fileleri havalandırdı.

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO

Dünya futboluna önümüzdeki yıllarda damga vurması beklenen Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kenan Yıldız: "Benim için bir aile olan Juventus ile sözleşmemi yenilediğim için mutluyum. Bu takımı çok seviyorum ve birlikte harika şeyler başaracağımızdan eminim. Taraftarların her zaman arkamızda olacağından şüphem yok."