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Spor

Kenan Yıldız: Kariyerimin en güzel gollerinden

Juventus'un 1-0 kazandığı Genoa maçında takımının galibiyet golünü atan Kenan Yıldız, kariyerinin en güzel gollerinden birini attığını söyledi.

Haber Merkezi30 Mart 2025 Pazar 23:05 - Güncelleme:
Kenan Yıldız: Kariyerimin en güzel gollerinden
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Juventus, ligde sahasında ağırladığı Genoa'yı milli futbolcu Kenan Yıldız'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Kenan Yıldız, maçın ardından yaptığı açıklamada, attığı gol için, "Kariyerimin en güzel gollerinden birini attım." dedi.

Milli futbolcu ayrıca, "Mutluyuz, harika bir takımımız var ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Thiago Motta'ya da teşekkür ederim, her şeyini verdi. Igor Tudor, son zamanlarda eksik olan enerjiyi geri getirdi." sözlerini sarf etti.

Juventus'ta bu sezon 42 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

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