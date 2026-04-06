Kenan Yıldız, mart ayının yükselen yıldızı ödülünü aldı

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, sergilediği üst düzey performansla başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Genç yıldızımız, ligde karşılaşacakları Genoa maçı öncesinde; 23 yaş altı futbolcular arasında yapılan değerlendirmede mart ayının "yükselen yıldızı" ödülü takdim edildi.

KASIM AYINDA DA BU ODÜLÜ KAZANMIŞTI

Siyah-beyazlı formayla bu sezon sergilediği istikrarla adından söz ettiren Kenan, Kasım ayının ardından bu sezon aynı ödüle ikinci kez layık görülmüş oldu.

PERFORMANSI

Milli yıldızımız bu sezon Juventus forması ile çıktığı 41 mücadelede 11 gol 9 asistlik katkı sağladı.