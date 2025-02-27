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Spor

Kenan Yıldız penaltıyı kaçırdı, Juventus kupadan elendi

Juventus, İtalya Kupası çeyrek final maçında Empoli ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçta Torino ekibi rakibine penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup oldu. Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız penaltı atışından yararlanamadı.

Haber Merkezi27 Şubat 2025 Perşembe 01:37 - Güncelleme:
Kenan Yıldız penaltıyı kaçırdı, Juventus kupadan elendi
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İtalya Kupası çeyrek finalinde Thiago Motta'nın ekibi Juventus, normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda Roberto D'Aversa'nın yönetimindeki Empoli'ye 4-2 yenilerek kupadan elendi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü konuk ekip Empoli adına 24. dakikada Youssef Maleh kaydederken, Juventus'un golünü 66. dakikada Khephren Thuram kaydetti.

Penaltı atışlarında ise Empoli, Juventus'a 4-2'lik üstünlük kurdu ve yarı finalde Bologna ile eşleşen taraf oldu. Juventus ise kupaya veda etti.

Juventus'ta Kenan Yıldız 54. dakikada oyuna dahil olurken penaltı atışlarında Dusan Vlahovic ile birlikte penaltı kaçıran iki isimden birisi oldu.

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