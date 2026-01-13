İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2209
  • EURO
    50,4482
  • ALTIN
    6379.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kenan Yıldız sahneye çıktı! Juventus farklı kazandı
Spor

Kenan Yıldız sahneye çıktı! Juventus farklı kazandı

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Juventus, sahasında Cremonese'yi 5-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda milli futbolcu Kenan Yıldız fileleri havalandırırken, karşılaşmada 62 dakika sahada kaldı.

AA13 Ocak 2026 Salı 00:45 - Güncelleme:
Kenan Yıldız sahneye çıktı! Juventus farklı kazandı
ABONE OL

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Cremonese'yi 5-0 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk 15 dakikada Bremer ve Jonathan David'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Juventus, 35. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle farkı 3'e çıkardı ve ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarının hemen başında Filippo Terracciano'nun kendi kalesine attığı golle skoru 4-0 yapan Juventus, 64. dakikada Weston McKennie'nin golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Juventus bu galibiyetle puanını 39'a çıkarırken, Cremonese 22 puanda kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.