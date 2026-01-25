İSTANBUL 16°C / 10°C
25 Ocak 2026 Pazar
  • Kenan Yıldız sahneye çıktı! Juventus, Napoli'yi 3 golle geçti
Spor

Kenan Yıldız sahneye çıktı! Juventus, Napoli'yi 3 golle geçti

Juventus, Serie A'nın 22. haftasında Napoli karşısında sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Milli yıldız Kenan Yıldız, attığı gol ve performansıyla gecenin öne çıkan ismi oldu.

AA25 Ocak 2026 Pazar 22:09
Kenan Yıldız sahneye çıktı! Juventus, Napoli'yi 3 golle geçti
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Napoli'yi 3-0 mağlup etti.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız ve 86. dakikada Filip Kostic attı.

Kenan Yıldız, 87. dakikada yerini Federico Gatti'ye bıraktı.

Milli futbolcu, 3 puanlı sistemin uygulandığı dönemde, aynı sezonda Napoli'ye iki lig maçında da gol atan 5. Juventuslu futbolcu oldu. Daha önce Cristiano Ronaldo (2019-20), Alessandro Del Piero (2000-01), Darko Kovacevic (2000-01) ve Fabrizio Ravanelli (1994-95) bunu başarmıştı.

Juventus bu galibiyetin ardından puanını 42'ye çıkarırken, Napoli 43 puanda kaldı.

