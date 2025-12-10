İSTANBUL 13°C / 8°C
  • Spor
Spor

Kenan Yıldız, Serie A'da ''Ayın Yükselen Yıldızı'' seçildi

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Serie A'da 23 yaşının altındaki en iyi oyuncuya verilen 'Ayın Yükselen Yıldızı' ödülünü kazandı.

10 Aralık 2025 Çarşamba 18:55
Kenan Yıldız, Serie A'da ''Ayın Yükselen Yıldızı'' seçildi
A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da 23 yaşının altındaki en iyi oyuncuya verilen "Ayın Yükselen Yıldızı" ödülüne layık görüldü.

Juventus formasıyla bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki futbolcu, ligde kasım ayındaki maçlardaki etkili oyunu, dinamizmi ve skora yaptığı katkı sayesinde ödülün sahibi oldu.

Kenan Yıldız, hem Juventus taraftarlarının hem de İtalyan futbol kamuoyunun takdirini kazanarak geleceğin en önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilmeye devam ediyor.

  • Kenan Yıldız
  • Serie A
  • Yükselen Yıldız

