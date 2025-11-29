İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Kenan Yıldız şov! Juventus'a galibiyeti getirdi

Juventus, Cagliari karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı Kenan Yıldız'ın attığı iki golle 2-1 kazanmayı başardı. Milli yıldız 85 dakika sahada kalarak galibiyetin baş mimarı oldu.

29 Kasım 2025 Cumartesi 22:05
Kenan Yıldız şov! Juventus'a galibiyeti getirdi
İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus, sahasında Cagliari'yi konuk etti. Kenan Yıldız'ın damga vurduğu maçı Juventus, 2-1'lik skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 27 ile 45+1. dakikalarda milli yıldızımız Kenan Yıldız attı. Konuk ekip Cagliari'nin tek golü ise 26. dakikada Sebastiano Esposito'dan geldi.

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 85 dakika sahada kaldı. Cagliari'de yedek başlayan Semih Kılıçsoy, 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Juventus, ligde iki maçlık aranın ardından galip gelerek puanını 23'e yükseltti. Ligde son 9 maçından galibiyet çıkaramayan Cagliari ise 11 puanda kaldı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Kenan Yıldız, Juventus - Cagliari maçının oyuncusu seçildi.


