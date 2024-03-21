Kenan Yıldız ''Tamam'' dedi! Sonunda ikna oldu: Yüzyılın imzası...

Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, bu sezon etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Birçok Avrupa devinin radarına giren Kenan Yıldız, sonunda imzayı atmaya karar verdi.

KENAN YILDIZ İMZAYI ATIYOR

Bu sezon bir yıldız gibi parlayan Kenan için, Borussia Dortmund, Leipzig ve Liverpool transfer yarışına girdi. 40 milyon euroyu gözden çıkaran Avrupa devleri, Juventus'un kapısı çalmaya hazırken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

YILDIZ HAREKATI

Yıldız oyuncusunu kaybetmek istemeyen Juventus, harekete geçti. İtalyan basınında çıkan habere göre; Çizme ekibi, Kenan Yıldız'ın takımda kalmasını istiyor. Juventus, milli futbolcuya yeni bir sözleşme önererek, Avrupa kulüplerinin gözlerini Yıldız'dan çekecek. Kenan'ın da bu teklife sıcak baktığı aktarıldı.

EN YETENEKLİLER LİSTESİNE GİRDİ!

Kenan Yıldız, GOAL'in hazırladığı 1 Ocak 2005'ten itibaren doğan en iyi 50 yetenek listesinde yer aldı. Kenan bu listenin 8. sırasında kendisine yer bulurken, bir diğer milli yıldızımız Arda Güler 5. sırada yer aldı.

9 AYDA 30 KAT DEĞERLENDİ

Transfermarkt'in belirlediği piyasa değerlerinde haziran ayındı 1 milyon euro değeri olan Kenan Yıldız, aralık ayında 10 milyon euroya çıktı. Son güncelleme ile piyasa değeri 30 milyon euro değeri milli futbolcu, 9 ayda 30 kat değer kazandı.

Star Gazetesi