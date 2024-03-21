İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2024 Perşembe / 12 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9786
  • EURO
    34,8929
  • ALTIN
    2243.94
  • BIST100
    9140.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kenan Yıldız ''Tamam'' dedi! Sonunda ikna oldu: Yüzyılın imzası...
Spor

Kenan Yıldız ''Tamam'' dedi! Sonunda ikna oldu: Yüzyılın imzası...

İtalya'nın güçlü ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, gösterdiği etkili performansla birçok Avrupa devinin radarına girdi. Milli futbolcu Kenan Yıldız, transferdeki kararı verdi. İşte detaylar...

21 Mart 2024 Perşembe 22:04 - Güncelleme:
Kenan Yıldız ''Tamam'' dedi! Sonunda ikna oldu: Yüzyılın imzası...
ABONE OL

Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, bu sezon etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Birçok Avrupa devinin radarına giren Kenan Yıldız, sonunda imzayı atmaya karar verdi.

KENAN YILDIZ İMZAYI ATIYOR

Bu sezon bir yıldız gibi parlayan Kenan için, Borussia Dortmund, Leipzig ve Liverpool transfer yarışına girdi. 40 milyon euroyu gözden çıkaran Avrupa devleri, Juventus'un kapısı çalmaya hazırken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

YILDIZ HAREKATI

Yıldız oyuncusunu kaybetmek istemeyen Juventus, harekete geçti. İtalyan basınında çıkan habere göre; Çizme ekibi, Kenan Yıldız'ın takımda kalmasını istiyor. Juventus, milli futbolcuya yeni bir sözleşme önererek, Avrupa kulüplerinin gözlerini Yıldız'dan çekecek. Kenan'ın da bu teklife sıcak baktığı aktarıldı.

EN YETENEKLİLER LİSTESİNE GİRDİ!

Kenan Yıldız, GOAL'in hazırladığı 1 Ocak 2005'ten itibaren doğan en iyi 50 yetenek listesinde yer aldı. Kenan bu listenin 8. sırasında kendisine yer bulurken, bir diğer milli yıldızımız Arda Güler 5. sırada yer aldı.

9 AYDA 30 KAT DEĞERLENDİ

Transfermarkt'in belirlediği piyasa değerlerinde haziran ayındı 1 milyon euro değeri olan Kenan Yıldız, aralık ayında 10 milyon euroya çıktı. Son güncelleme ile piyasa değeri 30 milyon euro değeri milli futbolcu, 9 ayda 30 kat değer kazandı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.