Juventus'ta forma giyen ve bu sezon muhteşem bir performansa imza atan Kenan Yıldız, dünyanın en değerli 23 yaş altı futbolcusu oldu.

Milli futbolcu, İsviçre merkezli bağımsız bir araştırma merkezi olan Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) yayımladığı son rapora göre dünyanın en değerli 23 yaş altı futbolcusu oldu.

133 MİLYON EURO...

Henüz dünyanın en güçlü 10 kulübünden birinde forma giymeyen oyuncuların değerlendirildiği listede Kenan Yıldız'ın bonservis değeri 133 milyon euro olarak hesaplandı.

Bu rakamın, bonuslar ve transfer haklarının tamamını kapsadığı belirtildi.

Listede ikinci sırada Inter forması giyen İtalyan oyuncu Francesco Pio Esposito 95 milyon euroyla yer aldı. Leipzig'den Fildişi Sahilli Yan Diomande ise 84 milyon euroyla üçüncü basamakta kendine yer buldu.

PERFORMANSI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus forması ile 40 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu müsabakalardan 11 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.