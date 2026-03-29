İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2026 Pazar / 11 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kenan Yıldız tarihe geçti! En değerli futbolcu oldu
Kenan Yıldız tarihe geçti! En değerli futbolcu oldu

Juventus'ta fırtınalar estiren Kenan Yıldız, tarihi bir başarıya daha imza attı. Milli oyuncu, dünyanın en değerli 23 yaş altı futbolcusu oldu. İşte detaylar...

29 Mart 2026 Pazar 13:27
ABONE OL

Juventus'ta forma giyen ve bu sezon muhteşem bir performansa imza atan Kenan Yıldız, dünyanın en değerli 23 yaş altı futbolcusu oldu.

Milli futbolcu, İsviçre merkezli bağımsız bir araştırma merkezi olan Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) yayımladığı son rapora göre dünyanın en değerli 23 yaş altı futbolcusu oldu.

133 MİLYON EURO...

Henüz dünyanın en güçlü 10 kulübünden birinde forma giymeyen oyuncuların değerlendirildiği listede Kenan Yıldız'ın bonservis değeri 133 milyon euro olarak hesaplandı.

Bu rakamın, bonuslar ve transfer haklarının tamamını kapsadığı belirtildi.

Listede ikinci sırada Inter forması giyen İtalyan oyuncu Francesco Pio Esposito 95 milyon euroyla yer aldı. Leipzig'den Fildişi Sahilli Yan Diomande ise 84 milyon euroyla üçüncü basamakta kendine yer buldu.

PERFORMANSI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus forması ile 40 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu müsabakalardan 11 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta faciaya ramak kala: Öğrenci servisinin freni boşaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.