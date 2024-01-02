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Spor

Kenan Yıldız transferini duyurdular! Tarihe geçecek rakam

İtalya Serie A ekibi Juventus forması giyen Kenan Yıldız, gösterdiği çıkışla dev kulüpleri peşine taktı. Premier Lig ekipleri Arsenal ve Liverpool, milli oyuncu için devreye girdi. Juventus, Kenan Yıldız için sansayonel bir rakam talep etti.

2 Ocak 2024 Salı 20:05 - Güncelleme:
Kenan Yıldız transferini duyurdular! Tarihe geçecek rakam
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Serie A ekibi Juventus forması giyen Kenan Yıldız, yakaladığı başarılı çıkışla adından oldukça söz ettiriyor. Milli futbolcu, son zamanlarda İtalyan devinde ilk 11'de yer almaya başladı. Milli takım ve Juventus'ta gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan yıldız futbolcu için ara transfer dönemi hareketli geçecek.

PREMİER LİG DEVLERİ, KENAN YILDIZ İÇİN DEVREDE

Premier Lig ekipleri Arsenal ve Liverpool, milli yıldızı transfer etmek için devreye girdi. İngiltere devleri, genç forvet için devre arasında Juventus'un kapısını çalmaya yakın. İki dev kulübün girdiği yarışta, Juventus sansasyonel bir bonservis talep etti. Serie A ekibi, başarılı forvet için 40 milyon euro talep ediyor.

Juventus'un bu rakamın altına düşmeyeceğinin altı çizilirken, Arsenal ve Liverpool'un transferden vazgeçmeyeceği aktarıldı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

18 yaşındaki forvetin piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirtiliyor. Kenan Yıldız, Juventus formasıyla 8 maça çıktı ve 1 gol attı.

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