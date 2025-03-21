İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2025 Cuma / 22 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0149
  • EURO
    41,3934
  • ALTIN
    3709.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kenan Yıldız ve Can Uzun için gurur! İlk 10'a girdiler
Spor

Kenan Yıldız ve Can Uzun için gurur! İlk 10'a girdiler

CIES'in açıkladığı dünyanın en iyi 20 yaş altı futbolcuları listesinde, milli futbolculardan Kenan Yıldız 5. sırada yer alırken, Can Uzun 9. sırada kendisine yer edindi.

AA21 Mart 2025 Cuma 11:43 - Güncelleme:
Kenan Yıldız ve Can Uzun için gurur! İlk 10'a girdiler
ABONE OL

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezinin (CIES) dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladığı listede, milli oyuncular Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 10'da yer aldı.

Barcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın başı çektiği listede, Serie A ekibi Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız beşinci, Alman takımı Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun ise dokuzuncu sırada kendine yer buldu.

Sporting Lizbon'dan iki oyuncu ilk 10'da yer aldı. Danimarkalı Conrad Harder ikinci, 17 yaşındaki Portekizli Geovany Quenda ise onuncu sırada listelendi.

Paris Saint-Germain'in 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Desire Doue'nin üçüncü sırada bulunduğu listede, Barcelona'dan bir başka isim olan İspanyol defans oyuncusu Pau Cubarsi dördüncü sırada yer aldı.

TAM LİSTE ŞU ŞEKİLDE:

SIRALAMA

FUTBOLCUKULÜPPUAN
1Lamine YamalBarcelona90.8
2Conrad HarderSporting Lizbon88.4
3Desire DoueParis Saint-Germain88.2
4Pau CubarsiBarcelona86.3
5Kenan YıldızJuventus85.7
6Dean HuijsenBournemouth84.3
7Martim FernandesPorto83.5
8Estevao WillianPalmeiras83.2
9Can UzunEintracht Frankfurt82.3
10Geovany QuendaSporting Lizbon82.2
  • lamine yamal
  • kenan yıldız
  • can uzun

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.