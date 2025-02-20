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Spor

Kenan Yıldız yedek kulübesinde mutsuz

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız son dönemde ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor ve bu durumdan hayli rahatsız.

HABER MERKEZİ20 Şubat 2025 Perşembe 13:42 - Güncelleme:
Kenan Yıldız yedek kulübesinde mutsuz
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Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalyan ekibindeki son haftalardaki rolünden memnun değil.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta tarafından son maçlarda ilk 11'de yer verilmeyen ve yedek kalan 19 yaşındaki futbolcunun bu durumdan memnun olmadığı belirtildi.

Juventus'ta bu sezon toplamda 37 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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