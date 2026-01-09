İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2026 Cuma / 21 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1459
  • EURO
    50,2386
  • ALTIN
    6257.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kenan Yıldız, yine ayın oyuncusu! Juventus'ta istikrarını sürdürdü
Spor

Kenan Yıldız, yine ayın oyuncusu! Juventus'ta istikrarını sürdürdü

Kenan Yıldız, Juventus formasıyla gösterdiği başarılı performansın karşılığını bir kez daha aldı. Genç yıldız, kasım ayının ardından aralık ayında da ayın oyuncusu seçilerek istikrarını sürdürdü.

HABER MERKEZİ9 Ocak 2026 Cuma 18:30 - Güncelleme:
Kenan Yıldız, yine ayın oyuncusu! Juventus'ta istikrarını sürdürdü
ABONE OL

Kenan Yıldız, Juventus formasıyla ortaya koyduğu performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli futbolcu, İtalyan devinde sergilediği istikrarlı performansı bir kez daha ödülle taçlandırarak üst üste ikinci kez ayın oyuncusu seçildi.

KASIM'DAN SONRA ARALIK AYININ DA EN DEĞERLİSİ

20 yaşındaki hücum oyuncusu, kasım ayının ardından aralık ayında da takımının en değerli futbolcusu olarak gösterildi. Kenan Yıldız, böylece üst üste ikinci kez "ayın oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

MİLLİ FUTBOLCU GURURLANDIRDI

Kenan Yıldız'ın Juventus'ta aldığı bu ödül, hem kulüp hem de milli takım adına gelecek vadeden performansının bir göstergesi olarak yorumlandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.