A Milli Takım'ın ve Juventus'un başarılı futbolcularından Kenan Yıldız için dev kulüpler devreye girdi.

Bianconera News'in haberine göre; Arsenal, Chelsea ve Manchester United, Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'ı transfer etmek istiyor.

Juventus ise genç oyuncusunu bırakmaya niyetli değil. İtalyan ekibi, Kenan'a yıllık 6 milyon euro maaşlı yeni bir sözleşme önerdi.

Bir kulüp yöneticisi, "Kenan sadece bugünün değil, geleceğin de Juventus'u" diyerek oyuncunun önemini vurguladı.

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 9 resmi maçta 5 gol ve 6 asist yaptı.