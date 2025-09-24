İSTANBUL 26°C / 18°C
Kenan Yıldız'a dev talipler! Juventus'un kapısını çalacaklar

A Milli Takım'ın ve Juventus'un başarılı futbolcularından Kenan Yıldız için dev kulüpler devreye girdi. İtalyan ekibi ise milli oyuncumuz için yeni bir karar aldı.

24 Eylül 2025 Çarşamba 01:06
ABONE OL

A Milli Takım'ın ve Juventus'un başarılı futbolcularından Kenan Yıldız için dev kulüpler devreye girdi.

Bianconera News'in haberine göre; Arsenal, Chelsea ve Manchester United, Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'ı transfer etmek istiyor.

Juventus ise genç oyuncusunu bırakmaya niyetli değil. İtalyan ekibi, Kenan'a yıllık 6 milyon euro maaşlı yeni bir sözleşme önerdi.

Bir kulüp yöneticisi, "Kenan sadece bugünün değil, geleceğin de Juventus'u" diyerek oyuncunun önemini vurguladı.

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 9 resmi maçta 5 gol ve 6 asist yaptı.

