Kenan Yıldız'dan Del Piero açıklaması: Onunla konuşmak çok iyiydi

Juventus'ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Kenan Yıldız: "Geçen sezon ilk yılımdı. Çok daha gençtim. Bu sezon daha fazla takım içindeyim ve daha çok oynama şansı buluyorum. Vücut zaman içinde kendisi gelişiyor bence. Çok fazla maç oynayınca vücut buna alışıyor ve antrenmanlarla gelişim artıyor. Bence her şeyde kendimi geliştirmeliyim. Fizik olarak, teknik olarak hepsinde gelişebilirim. Uzun bir kariyer var önümde. Umarım bu gelişimi sağlarım. Serbest vuruşları ekip ile çalışıyoruz. Gelecekten serbest vuruş atar mıyım bilmiyorum. Bakalım, göreceğiz. Ben takım içinde her gün mutlu olmaya çalışıyorum. Ailemle oturuyorum. Sadece işime odaklanıyorum. Ailemin büyük etkisi var. Evde her zaman benimle birlikteler. Beraber zaman geçiriyoruz. Benimle oldukları için çok minnettarım. Bence nazik ve eğlenceli birisiyim. Arkadaşlarımla ve ailemle her zaman iyi olmaya çalışırım. Dışarı çıktığımızda herkes gibi normal birisi olurum. Ancak sahada savaşçıyım." dedi.

Thiago Motta'nın etkisine değinen Kenan Yıldız, "Thiago Motta çok iyi bir teknik direktör ve çok iyi birisi. Benim spesifik özelliklerimin gelişmesi için bana yardımcı oluyor. Benimle konuşuyor. Arkamda onun gibi birisi olduğu için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Del Piero ile arasındaki ilişkiye dair konuşan Kenan, "Manchester City maçından sonra Del Piero ile röportaj yaparken yoğun duygular yaşadım. Röportaja geldiğimde onu gördüm. Çok farklı bir aura. Onunla konuşmak çok iyiydi. Çocukluk dönemimde birçok kişi gibi ben de çek efsaneleri seyrettim ama benim kariyerimin temel kahramanı Del Piero. Bu sebeple en çok onu söyleyebilirim. O biraz farklı, ben biraz daha kalıplı bir oyuncuyum. Onun yaptıklarını bazen yapmaya çalışıyorum ama benim kendime özgü bir stilim var." dedi.

Manchester City maçındaki performansına değinen Kenan Yıldız, "Kyle Walker karşısındaki performansımdan tabii ki gurur duyuyorum ama başka oyuncularla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Çok iyi bir oyuncu, dünyanın en iyi savunmacılarından. Öyle birine karşı oynadığım için çok mutluyum. Bir gün en iyi futbolcu olmak istiyorum. Bakalım, göreceğiz. Elimden geleni yapacağım. Sağlıklı kalmak ve ailemle olmak önemli, gerisi kalır." ifadelerini kullandı.

En yakın arkadaşları ve milli takımdaki ortam hakkında konuşan Kenan Yıldız, "En iyi arkadaşım Can Uzun. Milli takımda Hakan ağabeyim var, Arda var... Herhangi birisini söylemek istemiyorum çünkü çok var. Ama en iyi arkadaşım Can Uzun. Buraya ilk geldiğimde Hakan ağabey bana çok yardımcı oldu. Diğer takım arkadaşlarım da yardım ettiler. Onlara çok teşekkür ederim. Daha önce de saçımla ilgili bir hikaye vardı. Allegri saçımı kesmemi istediğinde ertesi gün kestirmiştim. Bu durumu çok önemsemiyorum. Bazı insanlar kötü şeyler yazdılar ama onların işi bu. Ben her zaman pozitifim." sözlerini sarf etti.