2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Kenan Yıldız, yaşanan hayal kırıklığına rağmen mücadeleyi bırakmayacaklarını belirterek, Türk halkını gururlandırmak için çalışacaklarını söyledi.

Milli futbolcu, ABD maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımdaki moral durumuna değinen Kenan Yıldız, alınan sonuçların herkesi üzdüğünü ifade ederek, "Herkes çok üzgün. Futbol bu. Bazen istediğinizi sahaya yansıtsanız bile istediğinizi alamazsınız. Kötü oynayarak kaybettiğimizi düşünmüyorum." dedi.

Gelecek için mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan genç oyuncu, "Gelecek için her şeyimizi vereceğiz. Türkiye'deki çocuklara ve halka hayaller kurdurmak istiyoruz. Halkımızı gururlandırmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kendisine yönelik eleştiriler ve taraftar desteğiyle ilgili de konuşan Kenan, "İki sene önce EURO'da en çok eleştirilenlerden biri bendim, futbolda çok fazla değişken var. Ben her zaman elimden geleni vermeye devam edeceğim. Halkımız beni daha çok sevsin istemiyorum. Hepimiz ülkemiz için mücadele ediyoruz, hepimizi sevsinler." değerlendirmesinde bulundu.

ABD karşılaşmasına da değinen milli futbolcu, güçlü rakiplere karşı oynadıklarını hatırlatarak, "Her zaman sonuç değişebilir. Her iki maçta da çok iyi takımlarla karşılaştık ve çok üzücü sonuçlar elde ettik. ABD maçında başımızı dik tutacak bir sonuç almak istiyorum." diye konuştu.

Dünya Kupası'nın kariyeri açısından kaçan bir fırsat olmadığını dile getiren Kenan Yıldız, "Türkiye formasıyla gelecekte de turnuvalarda yer almak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Turnuvaya sakatlık nedeniyle istediği gibi başlayamadığını belirten genç oyuncu, "Sakatlandığım için başlangıç benim için çok zordu. Fiziksel olarak yüzde yüzümü veremedim ama yarın halkımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Taraftar baskısına alışkın olduğunu söyleyen Kenan Yıldız, "Galatasaray deplasmanından da hatırlıyorum, büyük taraftarların önünde oynamaya alışkınım." şeklinde konuştu.

Gol atamamanın hücum oyuncuları için üzücü olduğunu kaydeden milli futbolcu, "Bir hücum oyuncusu olarak gol atamamış olmak tüm takım için üzücü. Yarın hücumda elimizden geleni yapacağız ve elbette gol atacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.