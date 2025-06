Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması

A Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncularından Kenan Yıldız, en büyük hayalinin Dünya Kupası'nda mücadele etmek olduğunu söyledi.

İtalya Serie A Ligi takımlarından Juventus forması giyen Kenan Yıldız, ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçları için ABD'de çalışmalarını sürdüren milli takımın kamp yaptığı otelde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kenan, ABD ve Meksika ile oynanacak hazırlık maçları hakkında, "İki hazırlık maçı oynayacağız, iki rakibimiz de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak önemli takımlar. Elimizden gelen en iyisini yaparak, iyi performans göstererek kazanmak istiyoruz." dedi.



"HERKESİ YENEBİLECEĞİMİZİ BİLİYORUM"

Milli futbolcu, eylül ayında İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile eleme grubu maçlarına başlayacaklarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Üç maça da aynı şekilde bakacağız, en iyi şekilde hazırlanıp, en iyi performansımızı göstermeye çalışacağız. İspanya son Avrupa şampiyonu, güçlü bir rakip, çok zor bir maç olacak ama biz de Konya'da taraftarımızın önünde olacağız. Kendi gücümüzü göstermek istiyoruz. Gürcistan ve Bulgaristan maçlarında da iyi oynayıp, kazanmak için sahada olacağız."

Kenan Yıldız, "İspanya'yı geçerek grup lideri olabileceğimize inanıyor musun?" sorusunu, "Her maçı kazanabilecek potansiyelde bir takımız. Tabii ki neden olmasın. Şimdiden kazanırız kaybederiz diyemem ama çok çalışmaya inanıyorum. Çok çalışarak en iyi performansı vermeye inanan biriyim. Herkesi yenebileceğimizi biliyorum. Dünya Kupası, bir futbolcu olarak oynayabileceğiniz en büyük turnuva. En büyük hayalimiz Dünya Kupası'nda olmak. Umarım Dünya Kupası'na katılabiliriz." yanıtını verdi.

"ALMANYA MAÇI HAYATIMDA DENK GELEBİLECEK EN GÜZEL ŞEYLERDEN BİR TANESİYDİ"

Milli takım tercihinin Türkiye olmasından mutluluk duyduğunun altını çizen Kenan, "Çocukluğumdan bu yana benimle çok ilgilendiler, her zaman bana farklı seçenekler sundular. İlk hocalarımdan biri Soykan (Başar) Hoca'ydı. O yüzden benim için Türkiye'yi seçmek zor olmadı." ifadelerini kullandı.

Kenan, Türkiye formasıyla, doğduğu ülke Almanya'ya karşı oynadığı maçı ise unutamadığını belirterek, "Belki de Almanya maçı hayatımda denk gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesiydi, mihenk taşı gibiydi. Gol de attım. Ondan sonra milli takımda benim için her şey tam anlamıyla başladı diyebilirim." şeklinde konuştu.



"AVUSTURYA MAÇINDAN SONRA YAŞADIKLARIMIZI, O ANLARI ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'te milli takım olarak çeyrek finale yükselerek iyi iş çıkardıklarını aktaran genç oyuncu, "Kendi adıma performansımla alakalı konuşmam gerekirse çok çalışarak en iyisini yapmaya çalıştım. Unutamadığım an olarak da Avusturya maçı sonrası yaşadığımız zirve duygular diyebilirim. Avusturya maçından sonra yaşadıklarımızı, o anları asla unutmayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Kenan Yıldız, yarı finale çok yaklaştıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında hepimiz yarı finale kalabileceğimize inanıyorduk. maç elimizdeydi, sonra neler olduğunu tam olarak anlamadık, kalemizde iki gol gördük ve maalesef elendik. Turnuva boyunca birçok şeyi başardık, daha fazlasını da başarabileceğimizi biliyorduk. Taraftarlarımızı üzgün görmek çok zordu, sadece onlar değil biz de çok üzgündük. Turnuva boyunca bize verdikleri destekten sonra onları ağlarken görmek bizi daha fazla üzdü. Çünkü daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorduk, şanssız anlar yaşadık ve elendik. Taraftarınızla birlikte bir şey başardığınızda üzüntü de olsa mutluluk da olsa muazzam duygular yaşıyorsunuz. Özellikle turnuvadaki ilk maçtan sonra o ilk galibiyeti almanın duyguları da bizde zirve yapmıştı. Taraftarlarımızla o duyguları paylaşmak unutulmazdı. "



"MONTELLA İLE ÇALIŞMAKTAN NE KADAR MUTLU OLDUĞUMU KELİMELERLE SİZE ANLATAMAM"

A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde gelişerek hedeflerine ilerlediklerini dile getiren Kenan, şöyle konuştu:

"Milli takımın önceki dönemlerinde olmadığım için çok fazla bir şey söyleyemem ama hocamızla ilgili şunu söyleyebilirim, hem insan olarak inanılmaz biri hem de hoca olarak çok iyi bir hoca. Bize enerjisini tam anlamıyla katıyor, bana ilk fırsatlardan birini veren hocalardan bir tanesi. Montella ile çalışmaktan ne kadar mutlu olduğumu kelimelerle size anlatamam."



"TARİHİ BİR FORMA GİYİYORUM"

Juventus ile İtalya Ligi'nde son haftada Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde ettikleri için mutlu olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Juventus olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak zorundaydık. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Juventus oyuncusu olarak kendimizi başka bir turnuvada düşünmüyoruz. Çocukluğumdan bu yana futbolu seven biri olarak Şampiyonlar Ligi'nin seremonisindeki müziği duyduğumda tüyleriniz diken diken oluyor, hep hayalini kurardım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansım oldu, tekrar o müziği dinlemek her zaman tüyleri diken diken yapar." ifadelerini kullandı.

Kenan, bir dönem Süper Lig'de Galatasaray'ı da çalıştıran Juventus'un yeni teknik direktörü Igor Tudor hakkında, "İnsan olarak müthiş bir insan, hoca olarak da bana çok yardımı dokunuyor. Onunla olduğumuz için mutluyuz." sözlerine yer verdi.

Milli futbolcu, Juventus'ta Michel Platini, Roberto Baggio ve Alessandro Del Piero gibi efsane isimlerin giydiği 10 numarayı giydiğinin hatırlatılması üzerine, "Mükemmel bir his, tarihi bir forma giyiyorum. Çok çalışıp en iyisini yapmak istiyorum." dedi.

Kenan Yıldız, Juventus ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da iyi performans gösterip, kupaya kadar ilerlemek istediklerini dile getirdi.

"HER FUTBOLCUNUN HAYALİ ALTIN TOP GİBİ BİR ÖDÜL ALABİLMEK"

Altın top ödülü için bir favorisi olmadığını dile getiren Kenan, "İrfan Can Kahveci'nin 'Kenan'ın telefon ekranında altın top fotoğrafı var. Bu inanılmaz bir motivasyon' sözleri hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Neler başarabilirim bilmiyorum ama her futbolcunun hayali altın top gibi bir ödül alabilmek. Her zaman çok çalışarak en iyisini yapmaya çalışacağım." yanıtını verdi.

Kenan Yıldız, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynamak ister misin?" sorusunu ise, "Rakip kim olursa olsun benim için fark etmiyor. Tüm rakiplere karşı oynamak isterim." şeklinde yanıtladı.

Milli futbolcu, PSG'nin Inter'i 5-0 yendiği final maçından sonra kaptan Hakan Çalhanoğlu ile henüz konuşmadığını belirterek, "Bu tarz mağlubiyetlerden sonra ben de rahatsız edilmeyi sevmem. Son 3 yılda 2 final oynadılar, bu çok büyük bir başarı. Çok şanssızlardı. Maçtan önce hiç kimse böyle bir skoru tahmin edemez." ifadelerini kullandı.

Babası Afyonlu olan Kenan Yıldız, "Çok küçükken Afyon'u iki kere gitme fırsatım oldu, son yıllarda gidemedim ama ileride nasip olursa yine gideceğim. Ailem şu anda Denizli'de yaşıyor, Türkiye'ye gittiğimde Denizli'ye gidiyorum." şeklinde konuştu.

Kenan, "Herkese iyi bayramlar." mesajıyla sözlerini tamamladı.