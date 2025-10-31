Kenan Yıldız'dan kötü haber! Maç kadrosuna alınmadı

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu, dizindeki ağrılar nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Kenan Yıldız, dizine dinlenme fırsatı vermek amacıyla Torino'da kalacak ve kondisyonunu yeniden kazanmak için çalışmalarını sürdürecek.

Kenan Yıldız, geçtiğimiz hafta Lazio karşısında maça yedek başlamış, ancak Udinese mücadelesinde penaltıdan attığı golle geri dönmüştü. Bu kez ise ilk kez kadroya alınmayacak.

Spalletti'nin ekibinde önemli bir eksik olarak görülen Kenan'ın, salı günü Sporting ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında takıma dönmesi bekleniyor. Bu karşılaşma, Juventus'un Avrupa yolculuğu açısından büyük önem taşıyor.