İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kenan Yıldız'dan kötü haber! Maç kadrosuna alınmadı
Spor

Kenan Yıldız'dan kötü haber! Maç kadrosuna alınmadı

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu, dizindeki ağrılar nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Haber Merkezi31 Ekim 2025 Cuma 23:21 - Güncelleme:
Kenan Yıldız'dan kötü haber! Maç kadrosuna alınmadı
ABONE OL

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu, dizindeki ağrılar nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Kenan Yıldız, dizine dinlenme fırsatı vermek amacıyla Torino'da kalacak ve kondisyonunu yeniden kazanmak için çalışmalarını sürdürecek.

Kenan Yıldız, geçtiğimiz hafta Lazio karşısında maça yedek başlamış, ancak Udinese mücadelesinde penaltıdan attığı golle geri dönmüştü. Bu kez ise ilk kez kadroya alınmayacak.

Spalletti'nin ekibinde önemli bir eksik olarak görülen Kenan'ın, salı günü Sporting ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında takıma dönmesi bekleniyor. Bu karşılaşma, Juventus'un Avrupa yolculuğu açısından büyük önem taşıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.