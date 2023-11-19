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Spor

Kenan Yıldız'dan Montella ve galibiyet sözleri!

A Milli Takım, Almanya'ya konuk olduğu karşılaşmayı 3-2 kazanırken ikinci golü atan Kenan Yıldız, açıklamalarda bulundu.

19 Kasım 2023 Pazar 01:20 - Güncelleme:
Kenan Yıldız'dan Montella ve galibiyet sözleri!
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A Milli Takım'ın golcülerinden Kenan Yıldız, Almanya deplasmanında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Kenan Yıldız yaptığı açıklamada, "Federasyondaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Gol atarak galibiyete katkıda bulunduğum için mutluyum. Hocamıza teşekkür etmek istiyorum bana güvendikleri için. Umarım böyle devam ederim" dedi.

Montella ile ilgili konuşan genç oyuncu, "Montella motivasyon konusunda çok iyi. Karakter olarak da çok iyi bir insan. Maçtan önce, "Kafana takma, kendi futbolunu oyna, çok iyisin, rahat oyna" dedi" şeklinde konuştu.

Kenan Yıldız ayrıca, "Ne kadar çok oynayabilirsem oynamak istiyorum hem kulübüm hem de burası için" ifadelerini kullandı.

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