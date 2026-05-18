Kenan Yıldız'dan Türkiye açıklaması! ''Burası benim ülkem''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yayımlanan "Ayın Tarihi" dergisine konuşan milli futbolcu Kenan Yıldız, Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek "Türkiye için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Kendimi evimde hissediyorum, burası benim ülkem." dedi.

Kenan Yıldız, konuk olduğu dergide, çocukluğundan profesyonel kariyerine, Juventus'a transferinden A Milli Futbol Takımı'na kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Kendisini sakin biri olarak tanımlayan Kenan, "Arkadaşlarımın yanındayken gerçekten aktif ve neşeliyimdir. Hatta onlarla çok eğlendiğim için benim hiperaktif olduğumu söylerler. Futbola gelirsek, bu sporu seviyorum. Hayatımda ailem, dinim ve sonra futbol var diyebilirim. Yani spor ve futbol hayatımdaki en önemli üç şeyin içinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Futbola Almanya'da evlerinin önünde oynayarak başladığını anlatan milli oyuncu, ailesinin kariyerindeki rolüne de dikkati çekerek "Çok küçükken evimizin kapısının önünde oynar, sadece eğlence olsun diye duvara şut çekerdim. Benden beş yaş büyük bir komşum vardı ve bir futbol kulübünde oynuyordu. Antrenörüne beni de bir kez yanında getirmek istediğini söylemiş, ben de öyle gittim. Kulübün adı SV Sallern ve antrenör Detlef Staude, ismini hala hatırlıyorum, çok iyi bir adamdı. Futbola böyle başladım. Ailemin bu süreçte desteği çok fazlaydı. Benim için her şeylerini verdiler, onlar olmasaydı burada olamazdım. Okulda beni desteklediler, babam her gün benimle antrenman yaptı. Antrenmana gitmek, beni her yere, her turnuvaya götürmek için her gün o yolu katettiler. Bu yüzden her şey için onlara teşekkür etmeliyim." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ SEÇTİM ÇÜNKÜ TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM"

Kenan Yıldız, A Milli Futbol Takımı'nda forma giymenin kendisi için çok şey ifade ettiğini belirtti.

Milli takım tercihine ilişkin açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki futbolcu, "Henüz söylemedim ama geçmişte 'Almanya beni istemedi.' gibi bir durum vardı. Ben Türkiye'yi seçtim çünkü Türkiye'yi seviyorum ve Türk Milli Takımı için oynamak istiyorum. Kendimi evimde hissediyorum, burası benim ülkem." değerlendirmesini yaptı.



Kenan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda en çok aklında kalan maç sorusuna, "Tabii ki Avusturya maçı, çünkü inanılmaz bir maçtı. Orada yaptıklarımız, hislerimiz ve çalıştığımız her şey harikaydı. Maçın gidişatı gerçekten inanılmazdı ve bunu asla unutmayacağım. 2024 yılında oynanan özel maçta onlara karşı ağır bir yenilgi almıştık. Futbol her zaman böyledir, rövanşlar olur. Ama bunu pek düşünmedik çünkü o bir özel maçtı, çok şey denemiştik, dersler çıkardık ve dürüst olmak gerekirse güzel bir intikam aldık." yanıtını verdi.

"JUVENTUS BANA EN İYİ SPORTİF SEÇENEĞİ SUNDU"

Bayern Münih altyapısında forma giydikten sonra Juventus'a transfer olan Kenan Yıldız, İtalyan ekibine geçiş sürecini de anlattı.

Bayern Münih ile bitmek üzere olan sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yaptıklarını aktaran genç futbolcu, şöyle devam etti:



"Bana iyi bir seçenek sunmadılar ve bana inandıklarını hissetmedim. Ben de diğer kulüplerle görüştüm. Juventus bana en iyi sportif seçeneği sundu ki benim için en önemli şey doğru yolu çizmekti. Juventus'ta olduğumdan beri kendimi gerçekten evimde ve güvende hissediyorum. Çevremdeki herkes çok iyi insanlar. Kulüp de sözünde durdu ve şimdiye kadar bana her şeyi sağladı, bu yüzden orada olduğum ve bu yolda ilerlediğim için çok mutluyum. Şu anda sözleşmemi 2030 yılına kadar uzattım. Buradaki taraftardan ve kulübün kültüründen gerçekten keyif alıyorum."

"BİR GÜN BALLON D'OR'U KAZANMAK İSTİYORUM"

Kendisine örnek aldığı futbolculara da değinen Kenan Yıldız, Alessandro Del Piero ve Türkiye'den Hakan Çalhanoğlu'nu beğendiğini aktardı.



Gelecek hedeflerinden bahseden 2005 doğumlu oyuncu, "Mümkün olduğunca çok kupa kazanmak, iyi bir kariyer yapmak ve sağlıklı kalmak, en önemli şey bu. Gerisi zaten gelecektir. Ben sadece kendi işime odaklanıyorum. Herkes bir gün Ballon d'Or'u kazanmak istediğimi biliyor. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve inşallah o da olacak. Milli takıma gelirsek, en büyük hayalim Dünya Kupası'nda iyi bir sonuç elde etmek." ifadelerini kullandı.

Saha dışında boş zamanlarında padel tenis ve golf oynadığını aktaran Kenan, "Arkadaşlarımla sağlıklı bir şekilde vakit geçirmeyi seviyorum. Hiç gece hayatım yoktur, partilere falan da gitmem. Sadece hayatı seviyorum, mutlu bir insanım ve umarım böyle devam eder." dedi.

Genç sporculara tavsiyelerde bulunan Kenan, şunları kaydetti:



"Futbolda her şey her zaman iyi gitmeyebilir. Her zaman olumsuz şeyler olabilir, hepimiz bunu yaşamışızdır. Her zaman pozitif kalın, kendinize inanın. Eğer aileniz yanınızdaysa, her zaman onları dinleyin. Ailenize güvenin, kendi yeteneğinize inanın ve her zaman elinizden gelenin en iyisini yapın, söyleyebileceğim tek şey bu, gerisi de gelecektir."