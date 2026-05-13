13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
  Kenan Yıldız'dan Vlahovic itirafı! ''Kalmasını söyledim ancak...''
Kenan Yıldız'dan Vlahovic itirafı! ''Kalmasını söyledim ancak...''

Kenan Yıldız, Juventus taraftarlarıyla buluştuğu etkinlikte siyah beyazlı kulüp için elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi. Milli futbolcu ayrıca takım arkadaşı Dusan Vlahovic'e takımda kalmasını istediğini ifade etti.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2026 Çarşamba 18:08
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, kulübün yeni sezon forma tanıtımı kapsamında taraftarlarla bir etkinlikte bir araya geldi. Milli futbolcu, burada açıklamalarda bulundu.

Kenan Yıldız, "Burada tüm bu insanları görmek, benim ve takım arkadaşlarım için harika bir işaret. Taraftarlar ve kulüp için her şeyimi veriyorum." diye konuştu.

"JUVENTUS BENİM KALBİM"

Sözlerine devam eden milli futbolcu, "Kendim, takım ve Juventus için her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum çünkü Juventus benim kalbim." sözlerini sarf etti.

Sezonu değerlendiren ve şampiyon Inter'in arkasından ikinci sırada ligi bitirmek istediklerini söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, "Uzun ve zorlu bir sezon oldu ancak henüz bitmedi. Sıkı çalışıyoruz, teknik direktörümüz her zaman yanımızda ve şimdi yüzde yüz gayret gösterip elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Hedef her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaktır. Şu anda elimizden gelenin en iyisi ligde ikinci sıraya yükselmek ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak." diye konuştu.

DUSAN VLAHOVIC

Kenan Yıldız, sözleşmesi bitecek takım arkadaşı Dusan Vlahovic ile ilgili, "Ona takımda kalmasını söyledim ancak kararı verecek kişi ben değilim." dedi.

BU SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 46 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 11 gol attı ve 10 asist yaptı.

