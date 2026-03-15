Kenan Yıldız'ın asisti Juventus'a galibiyeti getirdi

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Udinese, evinde Juventus'u ağırladı.

Bluenergy Stadyumu'nda oynanan maçta Juventus 1-0 galip geldi.

Juventus'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Jeremie Boga kaydetti.

Golün asisti Milli futbolcu Kenan Yıldız'dan geldi.

Juventus'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Kenan Yıldız, 90+2. dakikada oyundan çıktı.

Udinese'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo da karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 53'e yükseltirken, Udinese 36 puanda kaldı.

Lig'in 30. haftasında Udinese deplasmanda Genoa ile; Juventus evinde Sassuolo ile mücadele edecek.