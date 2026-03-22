İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kenan Yıldız'ın golü Juventus'a yetmedi
Kenan Yıldız'ın golü Juventus'a yetmedi

Kenan Yıldız'ın golü Juventus'a yetmedi, maç 1-1 sona erdi. Milli oyuncu bu golle ligdeki 10. sayısına ulaşarak takımının en skorer ismi oldu.

22 Mart 2026 Pazar 00:52
ABONE OL

İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle Sassuolo ile 1-1 berabere kaldı.

Serie A'nın 30. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Sassuolo'yu konuk eden Juventus, 14. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sassuolo, 52. dakikada Andrea Pinamonti'nin golüyle eşitliği yakaladı.

Juventus'ta Manuel Locatelli'nin 87. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadığı maç, 1-1 berabere sona erdi.

Maçta takımının golünü atan Kanan, Serie A'da bu sezon 10. golünü kaydederken ligde takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Bu sonuçla Juventus, ligde puanını 54'e çıkararak 5. sırada yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

3 dakikada 22 milyon liralık vurgun: Altınlarını teslim aldı, ülkesine döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.