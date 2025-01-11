İtalya Serie A'nın 20. haftasında Thiago Motta'nın ekibi Juventus deplasmanda Paolo Vanoli'nin yönetimindeki Torino ile 1-1 berabere kaldı.
Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Juventus'un tek golünü 8. dakikada Kenan Yıldız atarken, Torino'ya beraberliği getiren golü 45+1. dakikada Nikola Vlasic kaydetti.
Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte 19. maçlar sonunda sonunda namağlup serisini koruyan ancak 7. galibiyetine ulaşan Juventus 33 puana yükselirken, Torino 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanda Atalanta'ya konuk olurken, Torino deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak.