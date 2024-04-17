Kenan Yıldız'ın yeni maaşı belli oldu

Bu sezon Juventus ve milli takımda gösterdiği performansla başarı basamaklarını tırmanan Kenan Yıldız, yoluna İtalyan devinde devam edecek.

Juventus, Avrupa devlerinin radarında olan Kenan Yıldız ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.

Milli futbolcu kendisini 2028'e kadar Juventus'a bağlayan kontratı imzalayacak.

Torino ekibinin Kenan Yıldız'la ilgili resmi duyuruyu yakın zamanda yapması bekleniyor.

Öte yandan Kenan Yıldız'ın yeni sözleşmesiyle birlikte alacağı maaş da belli oldu.

La Gazzetta dello Sport'da yer alan habere göre 18 yaşındaki futbolcu, Juventus'tan yıllık 1 milyon euro + bonus kazanacak.

Bu sezon İtalyan ekibiyle toplam 32 maça çıkıp 1395 dakika süre alan Kenan Yıldız, 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı yaptı.