İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2024 Çarşamba / 9 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5133
  • EURO
    34,6278
  • ALTIN
    2497.23
  • BIST100
    9524.42
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kenan Yıldız'ın yeni maaşı belli oldu
Spor

Kenan Yıldız'ın yeni maaşı belli oldu

İtalyan devi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalama kararı aldı. Genç yıldızın siyah beyazlı ekipten alacağı yeni maaş da belli oldu.

17 Nisan 2024 Çarşamba 16:33 - Güncelleme:
Kenan Yıldız'ın yeni maaşı belli oldu
ABONE OL

Bu sezon Juventus ve milli takımda gösterdiği performansla başarı basamaklarını tırmanan Kenan Yıldız, yoluna İtalyan devinde devam edecek.

Juventus, Avrupa devlerinin radarında olan Kenan Yıldız ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.

Milli futbolcu kendisini 2028'e kadar Juventus'a bağlayan kontratı imzalayacak.

Torino ekibinin Kenan Yıldız'la ilgili resmi duyuruyu yakın zamanda yapması bekleniyor.

Öte yandan Kenan Yıldız'ın yeni sözleşmesiyle birlikte alacağı maaş da belli oldu.

La Gazzetta dello Sport'da yer alan habere göre 18 yaşındaki futbolcu, Juventus'tan yıllık 1 milyon euro + bonus kazanacak.

Bu sezon İtalyan ekibiyle toplam 32 maça çıkıp 1395 dakika süre alan Kenan Yıldız, 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.