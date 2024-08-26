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Spor

Kenan Yıldız'lı Juventus, 3 puanı 3 golle aldı

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Juventus, konuk olduğu Hellas Verona'yı 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, takımına 1 asistle katkı sağladı.

26 Ağustos 2024 Pazartesi 23:52 - Güncelleme:
Kenan Yıldız'lı Juventus, 3 puanı 3 golle aldı
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Serie A 2. hafta maçında Juventus, deplasmanda Hellas Verona ile karşılaştı. Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maçı Juve 3-0 kazandı.

Thiago Motta'nın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 28 ve 53. dakikalarda Dusan Vlahovid, 39. dakikada Nicolo Savona kaydetti.

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Kenan Yıldız, Dusan Vlahovic'in kaydettiği ilk golün asistini yaptı. Milli futbolcu bu sezonki 2. maçında 2. asistini yaptı.

Yoluna 2'de 2 ile devam eden Juventus, ligin bir sonraki haftasında Roma ile karşılaşacak. Verona ise Genoa'ya konuk olacak.

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