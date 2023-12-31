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Spor

Kenan Yıldızlı Juventus, Roma'yı devirdi!

İtalya Serie A'nın 18. mücadelesinde Juventus, evinde Roma'yı konuk etti. Kenan Yıldızlı Juventus, deplasman ekibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

31 Aralık 2023 Pazar 00:58 - Güncelleme:
Kenan Yıldızlı Juventus, Roma'yı devirdi!
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İtalya Serie A'nın 18. haftasında Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus ile Jose Mourinho'nun yönetimindeki Roma karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Juventus 1-0 kazanırken, galibiyet golü 47. dakikada Adrien Rabiot'dan geldi.

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Kenan Yıldız 66. dakikada yerini Federico Chiesa'ya bıraktı. Roma'da forma giyen bir diğer milli futbolcu Zeki Çelik, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 43'e yükseltirken, Roma 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanda Salernitana'ya konuk olurken, Roma evinde Atalanta'yı ağırlayacak.

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