21 Aralık 2025 Pazar
  • Kenan Yıldız'lı Juventus, Zeki Çelik'li Roma'yı geçti
Spor

Kenan Yıldız'lı Juventus, Zeki Çelik'li Roma'yı geçti

Allianz Stadyumu'nda Juventus, Roma'yı 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Karşılaşmada Kenan Yıldız ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı.

21 Aralık 2025 Pazar 00:46
Kenan Yıldız'lı Juventus, Zeki Çelik'li Roma'yı geçti
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus, sahasında Roma'yı konuk etti. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus, 2-1 kazanmayı başardı.

Juventus'a mücadelede galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Francisco Conceiçao ile 70. dakikada Lois Openda kaydetti. Roma'nın tek golünü 75. dakikada Tommaso Baldanzi kaydetti.

Ev sahibi Juventus'ta Kenan Yıldız 89, Roma'da ise Zeki Çelik maçın tamamında sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini elde eden Juventus, 29 puanla 5. sırada haftayı kapattı. Roma ise 30 puanla 4. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Juventus, Pisa'ya konuk olacak. Roma, Genoa'yı ağırlayacak.

