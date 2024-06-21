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Spor

''Kendi oyunumuza odaklanacağız'' Montella'dan Portekiz maçı sözleri

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, kritik Portekiz maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Rakibin zaaflarına iyi çalıştıklarına değinen İtalyan teknik adam, 'Biz kendi kimliğimize, kendi oyunumuza odaklanacağız. Güçlü noktalarımızı avantaja çevirmeliyiz.' sözlerini sarf etti.

21 Haziran 2024 Cuma 22:00 - Güncelleme:
''Kendi oyunumuza odaklanacağız'' Montella'dan Portekiz maçı sözleri
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A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ve Kerem Aktürkoğlu, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında oynanacak Portekiz maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu

VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI;

"Ronaldo inanılmaz bir oyuncu. Bir sezonda 50 gol atabilen bir oyuncu. Böyle bir oyuncuya sahip oldukları için zor bir maç olacağını söyleyebilirim."

'KENDİ OYUNUMUZA ODAKLANACAĞIZ'

"Biz kendi kimliğimize, kendi oyunumuza odaklanacağız. Güçlü noktalarımızı avantaja çevirmeliyiz. Sabırlı oyunumuzu birlik beraberlik içinde göstermeliyiz. Bizim hedefimiz topa sahip olmak. Portekiz'in de öyle. Bizim topu ayağımızda tutma noktasında gelişmemiz gerekiyor."

'ARDA'NIN YORGUNLUĞU VAR'

"Arda'nın şut yüzdesi çok yüksek. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. Yarın ilk 11 mi yoksa sonradan mı gireceğine beraber karar vereceğiz."

'DAHA İYİ BİR DEFANSİF DURUŞ'

"Daha iyi bir defansif duruşa sahip olmalıyız. Bunu sağlamak da forvetlerimizden başlıyor. Defansif anlamda iyi olduktan sonra ofansif oyuncularımızın ne kadar iyi olduğunu zaten biliyoruz. Gürcistan maçında biz 22 şut attık onlar 12."

'KADRODA OLMAYACAK'

"Arda ufak bir yorgunluk belirtisinde bulundu. İrfan Can maalesef kadroda olmayacak. Diğer bütün oyuncularımız kadroda olacak, hazırlar."

"Portekiz'i hiç yenemediğimizi biliyoruz ama bu sadece istatistik. Biz yarınki maça odaklanıyoruz. Ayaklarımızı yere basmalıyız, gerçeklere odaklanmalıyız. Konsantrasyonumuzu ve arzumuzu eksik etmeden sahada olacağız."

Portekiz basınından soru: "Yarın Türkiye, Portekiz karşısında nasıl bir anlayışla sahada olacak?"

"Seni Martinez mi yolladı? (Gülerek). Biz kompakt oynadığımız sürece rakibimiz isterse üçlü de oynayabilir. Biz onların zaaflarını biliyoruz ve değerlendireceğiz."

'RAKİP HOCANIN SÖYLEDİKLERİNİ OKUDUM'

"Rakip hocanın söylediklerini okudum, saygı duyduğum bir isim. Ülkemizde forvetsiz ve ofansif oynamadığımızı söylüyor. Rakip hoca bizim ofansif oynadığımızı söylediğinde mutlu oluyorum. Rakibimize alan bırakmamamız gerekiyor."

'KALİTEMİZLE KALİTELERİNİ KIRMALIYIZ'

"Her zaman dikkatli ve kompakt olmamız gerekiyor, mesafeleri en iyi şekilde ayarlamamız gerekiyor. Kendi kalitemizle onların kalitesini kırmamız gerekiyor."

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