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Spor

Kaan Kançal: Kendimden çok Galatasaray'ı düşünüyorum

Liglerin ertelenmesi, koronavirüsün tüm piyasaları vurması, Süper Lig'de yer alan kulüpleri de olumsuz etkileyecek. Bunların arasında yer alan Galatasaray'da ise işler daha da kritik hale geldi. Kulübün icracı yöneticilerinden bir kısmının Kovid-19'un etkisine girmesiyle bu durum sarı-kırmızılıları daha fazla vuracak.

29 Mart 2020 Pazar 10:27 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 10:27
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Üstelik sarı-kırmızılılarda mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı Kaan Kançal'da da koronavirüs tehlikesi bulunuyor. İlk testi negatif çıkmasına rağmen çeşitli semptomlar hisseden Kançal, "Kendimden çok Galatasaray'ı düşünüyorum" diyerek kulüple ilgili endişelerini dile getirdi.

Ligin ertelenmesiyle gelirlerin düşmesi, hatta durma noktasına gelmesi, nakit akışında tıkanıklık Galatasaray'ı da kriz boyutuna sokmuş olacak. Sarı-kırmızılıların Borsa İstanbul'daki hisseleri de son bir ayda büyük düşüş yaşarken, oyunculara ödemelerin nasıl yapılacağı, personelin maaşlarının nasıl ödeneceği, taahhüt edilen ödemelerin de nasıl gerçekleşeceği, Kançal'ın kafa yorduğu diğer konular oluyor.

Sarı-kırmızılılar gibi diğer kulüpler de benzer bir etki ile karşı karşıya... Onlar da aynı sarı-kırmızılı yönetici Kaan Kançal gibi bir çıkış bulabilmek için çalışıyor.

(Milliyet)

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