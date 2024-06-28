A Milli Takım futbolcuları Salih Özcan ve Kenan Yıldız, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"16 YIL SONRA..."

Turnuvanın son 16 turundan itibaren başladığını söyleyen Salih Özcan, "Güzel bir hikayeydi. Zor bir gruptu. İlk maçın bizim için en zor maçlardan biri olduğunu düşünüyorduk. Galibiyetle başladık. Portekiz maçının da zor olduğunu biliyorduk. Orada biraz hayal kırıklığı yaşadık açıkçası. Son maç, final maçı gibiydi. Çok şükür onu da yendik. 16 yıl sonra gruptan çıkmamız çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

SON 16 TURU DEĞERLENDİRMESİ

26 yaşındaki futbolcu ayrıca son 16 turundaki rakibimiz Avusturya için, "Bizi iyi bir takım bekliyor, çok zor bir maç olacak. Son maçta onlara karşı kötü bir sonuç oldu. Onu unutmadık. Avusturya takımı oturmuş bir takım. Ona göre analizlerimizi yapmalıyız ve maça odaklanmalıyız. Planımızı kurmamız lazım. Kendimize güvenirsek inşallah o maçı da alırız. Maçtan maça bakıyorum. Avusturya var şimdi, gerçekten iyi bir takım. Öncelikle o maç ondan sonra devamı gelir. Kime karşı oynarsak onu konuşuruz. Şimdi Avusturya'ya karşı odaklanmamız lazım." dedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU...

Salih Özcan, gördüğü sarı kart dolayısıyla cezalı duruma düşen Hakan Çalhanoğlu için ise şu sözleri kullandı:

"Hakan Çalhanoğlu kaptanımız ikinci sarı kartı gördü. O yüzden oynayamayacak. Bizim için çok önemli isimlerinden biri. Sahada kendini gösteriyor her zaman. Bizim için maalesef zor olacak onun olmaması. İnşallah onun yerine kim oynarsa en iyi şekilde kendisini gösterecek ve takıma yardım edecek."

"İÇİMDE BİR YARA VAR"

Salih Özcan hazırlık maçındaki mağlubiyet hakkında ise "Takıma çok güveniyorum. O kalite var bizde. Avusturya'ya karşı bir takıma karşı kalitemiz var. Açıkçası içimde bir yara var. 6-1 gerçekten bayağı bir iz bıraktı. Ona göre de şimdiki maçta... İçimde bir hırs var. Cevap vermek istiyorum herkese. Maça öyle girmemiz lazım." dedi.

KENAN YILDIZ: UMARIM BU ŞEKİLDE DEVAM EDERİZ

A Milli Takım'ın genç yeteneği Kenan Yıldız, uzun yıllar sonra gelen başarının altını çizerek, "16 yıl sonra gruptan çıktık, bu tabii ki mutluluk verici. İlk maçımızın çok önemli olduğunu düşünüyorduk ve kazandık. İkinci maçta elimizden geleni yapmamıza rağmen istediğimizi alamadık. Üçüncü maçta galibiyetle birlikte çıktık gruptan, umarım bu şekilde devam ederiz." dedi.

"AVUSTURYA ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Son 16 turundaki rakibimiz Avusturya hakkında da konuşan Kenan, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bunu biliyoruz, hazırlık maçında da gördük. Burada da kendilerini gösterdiler. Ben kendimi değil, takımı düşünüyorum. Takıma en iyi şekilde yardımcı olacaksam o şekilde performans göstermek istiyorum. Açıkçası çok güzel bir his burada olmak. Çocukluk hayalimizi yaşıyoruz. Yaşadığımız hisler çok güzel." ifadelerini kullandı.

"EN SON GRUPTAN ÇIKTIĞIMIZDA..."

A Milli Takım'ın gruptan çıktığı son zamana değinen 19 yaşındaki hücumcu, "En son gruptan çıktığımızda ben 3 yaşındaydım. O yüzden bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Böyle bir mağlubiyet aldık onlara karşı bu bize motivasyon veriyor. Bu maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

ARDA GÜLER SÖZLERİ!

Kenan Yıldız, Arda Güler hakkında ise "Arda ile herkesin bizden bahsettiğini biliyoruz ama biz kendi futbolumuza konsantreyiz ve kendi futbolumuzu ortaya koymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.