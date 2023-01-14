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  • ''Kendine kulüp bul!'' 2. Yusuf Demir vakası: Ve her şey bitti
Spor

''Kendine kulüp bul!'' 2. Yusuf Demir vakası: Ve her şey bitti

İspanya La Liga devi Barcelona'da 2. Yusuf Demir vakası yaşanıyor. Katalan ekibi'nde geçtiğimiz yaz Yusuf Demir gibi büyük beklentilerle transfer edilen genç oyuncunun resmen bileti kesildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi14 Ocak 2023 Cumartesi 22:03 - Güncelleme:
''Kendine kulüp bul!'' 2. Yusuf Demir vakası: Ve her şey bitti
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Yusuf Demir gibi büyük beklentilerle Barcelona'ya transfer olan Emre Demir için yolun sonu göründü. Katalan ekibi, Yusuf Demir gibi beklentilerin altında kalan 18 yaşındaki oyuncuyla yolları ayırıyor.

BARCELONA'DA 2. YUSUF DEMİR VAKASI

La Liga takımlarından Barcelona geçtiğimiz yaz Kayserispor'dan genç oyuncu Emre Demir'i kadrosuna katmıştı. Ancak 18 yaşındaki oyuncu Katalan ekibinde beklentilerin uzağında kalarak hayal kırıklığına neden oldu.

YOLLAR AYRILIYOR

İspanya basınında yer alan habere göre; Barcelona'da Emre Demir için karar verildi. Katalan ekibi 18 yaşındaki oyuncudan kendisine takım başka bir takım bulmasını istedi. Ara transfer döneminde yollar ayrılacak.

KADERİ YUSUF DEMİR GİBİ OLDU

Emre Demir'in durumu bir zamanlar Barcelona'ya giden Yusuf Demir'e benzetildi. Katalan ekibi Yusuf Demir'i 2021'in yazında kadrosuna katmış ancak genç oyuncuyla sezon ortasında yollarını ayırmıştı.

Star Gazetesi

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