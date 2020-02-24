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Spor

'Kendini kaybetti taraftara saldırıdı'

Dün akşam Galatasaray'a kaybedilen 3-1'lik maçtan sonra locadan atlayan Ali Koç'un video Avrupa basınınında da geniş yer aldı.

24 Şubat 2020 Pazartesi09:25 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 09:26

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, maç sonunda protokol tribününden taraftarların arasına girdi. O sırada yaşanan hengamede Ali Koç, bir taraftar grubuyla tartışma yaşadı. Ali Koç'un bu hareketi, dış basına ise böyle yansıdı;

A BOLA (PORTEKİZ)

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden atladı ve kendi takımının taraftarlarına saldırdı."

AS (İSPANYA)

"Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti ve taraftarların üzerine atladı."

MARCA (İSPANYA)

"Türkiye'de çılgınlık: Fenerbahçe Başkanı tribünden atladı... Taraftarlarla tartıştı!"

WALFOOT (BELÇİKA)

"Derbide kaybettikten sonra Fenerbahçe Başkanı, taraftarlarla kavga etti."

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA)

"Taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti."

DEPORTES RCN (KOLOMBİYA)

"Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray derbisinde taraftarlarla kavga etmek için tribünden atladı."

(Sporx)

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