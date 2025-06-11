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Spor

Kendisi açıkladı! Sabri Sarıoğlu görevinden ayrıldı

U19 Milli Takımı'da teknik direktörlük görevi yapan Sabri Sarıoğlu, görevinden ayrıldığını açıkladı. Sarıoğlu, sosyal medya hesabından ayrılığı duyurdu.

Haber Merkezi11 Haziran 2025 Çarşamba 19:32 - Güncelleme:
Kendisi açıkladı! Sabri Sarıoğlu görevinden ayrıldı
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U19 Milli Takımı'da teknik direktörlük görevi yapan Sabri Sarıoğlu, görevinden ayrıldığını açıkladı. Sarıoğlu, sosyal medya hesabından ayrılığı duyurdu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sarıoğlu, "Milli Takımlar'da Mart 2023'ten beri büyük gurur ve özveriyle görev aldığım U19 Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'yla karşılıklı anlaşarak ayrıldım." ifadelerini kullandı.

Sabri Sarıoğlu sözlerinin devamında; "150'nin üzerinde ay-yıldızlı formayı giymiş ve ardından bu kutsal görevde teknik direktörlük yapmış olmanın gururunu sonsuza kadar taşıyacağım. 2 yılı aşkın süredir birlikte görev yaptığım ekip arkadaşlarıma ve milli takım personeline teşekkür ederim. Aynı zamanda Türk futbolunun geleceği olan, bu uzun yolda yürüyüşlerinin ilk adımlarına tanık olduğum ve destek verdiğim tüm genç milli oyuncularıma ise minnettarım." yazdı.

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