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Spor

Kendisini geçmeye 2 maç kaldı

Süper Lig'de üst üste 8 maç kazanan Galatasaray, Fatih Terim döneminin rekoru olan 9 galibiyeti kırmayı hedefliyor.

01 Mart 2020 Pazar22:49 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 22:49

Genlerbirliği'ni mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini alan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in kendi rekorunu kırmasına 2 maç kaldı.

Galatasaray'da 2011-12 sezonunda üst üste 9 maç kazanan Terim, 2 maç daha kazanırsa kendi rekorunu geliştirecek.

İŞTE GALATASARAY'IN 8 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

2-1 Denizlispor

3-0 Konyaspor (D)

4-1 Kayserispor

3-0 Kasımpaşa (D)

3-1 Alanyaspor

1-0 Yeni Malatya

3-1 Fenerbahçe (D)

3-0 Gençlerbirliği

SIRADAKİ RAKİPLER: SİVASSPOR VE BEŞİKTAŞ

Fatih Terim'in rekoru kırmak için önündeki iki maç ise; şampiyonluk yarışındaki iki takıma karşı olacak. 25. haftada deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, 26. haftada ise; ezeli rakibi Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak.

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