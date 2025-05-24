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Spor

Kendrick Nunn: Ben nasıl oyun dışı kalırım

EuroLeague Final-Four'da Fenerbahçe Beko ile karşılaşan Panathinaikos'ta Kendrick Nunn, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi24 Mayıs 2025 Cumartesi 00:39 - Güncelleme:
Kendrick Nunn: Ben nasıl oyun dışı kalırım
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EuroLeague Final-Four'da Fenerbahçe Beko ile karşılaşan Panathinaikos'ta Kendrick Nunn, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"BEN NASIL OYUN DIŞI KALIRIM"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Nunn, "Maçı bizden daha çok istediklerini düşünüyorum. Maçın başında ilk yumruğu onlar vurdu ve farkı açtılar. Maça geri dönebilmek için mücadele ettik ama çabamız yeterli olmadı.

Hep saçma sapan düdükler çalındı. Daha sonra dişliğimi havaya atıp yakaladığım için teknik faul verdiler. Hakemler hep böyle oluyor, yapacak bir şey yok.

Maçta beş faulle oyun dışı kalan tek oyuncu bendim. Buna siz cevap verin. Daha önce de böyle birkaç maç oldu. Ben nasıl beş faulle oyun dışı kalıyorum? Yorumu siz yapın." ifadelerini kullandı.

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