Kennet Eichhorn transferin gözdesi

Hertha BSC'nin yıldız oyuncusu Kennet Eichhorn'u transfer etmek için yapılan yarışta, Manchester City'nin de devreye girdiği öğrenildi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, İngiliz kulüpler de bu yarışa katıldı ve böylece henüz 16 yaşındaki oyuncuya ilgi duyan bir dizi kulübün arasına katıldı.

Milli maç arası öncesine kadar ayak bileği sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalmak zorunda kalan Eichhorn, sözleşmesinde yer alan çıkış maddesi gereği önümüzdeki yaz 10 ila 12 milyon avro gibi nispeten uygun bir transfer ücreti karşılığında transfer edilebilir.

Bu durum, doğal olarak birçok kulübün ilgisini çekiyor. Skyblues'un yanı sıra, duyumlara göre iki Alman devi Bayern Münih ve BVB ile Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen ve RB Leipzig de bu orta saha oyuncusuna göz dikmiş durumda.

Eichhorn'un Manchester City'de ne kadar yer alacağı belirsiz. Ünlü rakipler göz önüne alındığında, profesyonel kadroya doğrudan entegrasyonu pek olası görünmüyor; bu nedenle, genç oyuncunun yeterli süre alabilmesi için transferin hemen ardından bir kiralama anlaşması yapılması mümkün olabilir.

Sky'a göre 16 yaşındaki oyuncuya ilk teklifte bulunan Bayer Leverkusen'de bile, Berlin Hertha'ya kiralık olarak geri dönmesi tartışılmıştı.