İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5891
  • EURO
    52,1065
  • ALTIN
    6774.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kennet Eichhorn transferin gözdesi

Alman ekibi Hertha BSC forması giyen 16 yaşındaki genç yıldız Kennet Eichhorn Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı.

HABER MERKEZİ9 Nisan 2026 Perşembe 09:25 - Güncelleme:
Kennet Eichhorn transferin gözdesi
ABONE OL

Hertha BSC'nin yıldız oyuncusu Kennet Eichhorn'u transfer etmek için yapılan yarışta, Manchester City'nin de devreye girdiği öğrenildi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, İngiliz kulüpler de bu yarışa katıldı ve böylece henüz 16 yaşındaki oyuncuya ilgi duyan bir dizi kulübün arasına katıldı.

Milli maç arası öncesine kadar ayak bileği sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalmak zorunda kalan Eichhorn, sözleşmesinde yer alan çıkış maddesi gereği önümüzdeki yaz 10 ila 12 milyon avro gibi nispeten uygun bir transfer ücreti karşılığında transfer edilebilir.

Bu durum, doğal olarak birçok kulübün ilgisini çekiyor. Skyblues'un yanı sıra, duyumlara göre iki Alman devi Bayern Münih ve BVB ile Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen ve RB Leipzig de bu orta saha oyuncusuna göz dikmiş durumda.

Eichhorn'un Manchester City'de ne kadar yer alacağı belirsiz. Ünlü rakipler göz önüne alındığında, profesyonel kadroya doğrudan entegrasyonu pek olası görünmüyor; bu nedenle, genç oyuncunun yeterli süre alabilmesi için transferin hemen ardından bir kiralama anlaşması yapılması mümkün olabilir.

Sky'a göre 16 yaşındaki oyuncuya ilk teklifte bulunan Bayer Leverkusen'de bile, Berlin Hertha'ya kiralık olarak geri dönmesi tartışılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Manisa'da kahreden olay: Tamir etmek için altına girdiği minibüsün altında kaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.