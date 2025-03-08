CIES Football Observatory Weekly Post 494. sayısında 5 büyük Avrupa Ligi dışından, Avrupa'ya gelen 100 oyuncu arasındaki değer artışlarını listelendi. İlk sırada Porto'da forma giyen ve değerini 39 milyon euro artıran Samu Aghehowa yer aldı. Oyununun değeri 29.6 milyon eurodan 68.6 milyon euroya çıktı. Palmeiras'tan Chelsea'ye gelen Brezilyalı Estevao Willian, 30 milyon euroluk artışla, eski değerini ikiye katladı ve 60 milyon euroyla ikinci sırada yer aldı. Benfi ca'dan Alvaro Carreras 28.4 milyon euroluk değer artışıyla 39.1 milyon euroya ulaştı ve 3. sırada yer aldı.

Yüz kişilik listeye Türkiye'den giren tek oyunu Beşiktaş'ın yeni transferi Kenny Arroyo oldu. 1.1 milyon euro değer biçilen oyuncu Beşiktaş'a gelmesiyle adeta tavan yaptı ve 8 kat yükseldi. 8.1 milyon euro değer kazanan oyuncu 9.2 milyon euro ile listenin 765. sırasında yer aldı. Listedeki tek Türk oyuncu Kerem Aktürkoğlu ise değerini 6.7 milyon euro artırıp, 33.2 milyon euroya çıkarttı. Benfi ca'da forma giyen Kerem listenin 88'nci sırasında.