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Spor

Keny Arroyo: Hedefimiz şampiyonluk

Beşiktaş'ın genç kanat oyuncusu Keny Arroyo açıklamalarda bulundu. Arroyo, bu sezon ligde şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi9 Temmuz 2025 Çarşamba 23:59 - Güncelleme:
Keny Arroyo: Hedefimiz şampiyonluk
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Beşiktaş'ın genç yıldızı Keny Arroyo, TRT Spor'a samimi açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecinden Türkiye'de yaşadığı ilk kış deneyimine kadar birçok konuya değinen Arroyo, siyah-beyazlı forma altındaki hedeflerini de paylaştı.

"BAŞKA KULÜPLERDEN DE TEKLİFLER VARDI"

Transfer sürecine dair konuşan Arroyo, "Menajerim çok büyük bir takımdan teklif aldığımı söyledi. Başka kulüplerden de teklifler vardı ama Beşiktaş'a gelmenin en iyi fırsat olduğunu düşündüm" dedi.

"İLK DEFA BU KADAR KAR GÖRDÜM"

Türkiye'de ilk kez karla tanıştığını söyleyen genç futbolcu, bu deneyimin kendisi için oldukça zorlu olduğunu dile getirdi ve "Hayatımda ilk defa burada kar gördüm. Aslında güzel ama çok üşüdüm, tırnaklarıma kadar soğuğu hissettim. Çok sevdiğimi söyleyemem." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Beşiktaş'taki hedeflerini de paylaşan Arroyo, hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de iddialı olduklarını vurguladı. Arroyo, "Bu seneki hedefimiz, Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz kadar gitmek ve ligde de şampiyon olmak. Benim hedefim de mümkün olduğu kadar gol ve asist yapmak." sözlerini sarf etti.

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