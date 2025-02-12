Keny Arroyo: Korkum yok, sahaya çıktığımda göreceksiniz

Beşiktaş'ta yeni transfer Keny Arroyo, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a transferi hakkında konuşan Keny Arroyo, "Avrupa'da futbol oynamak benim için çocukluk hayaliydi. İlk sahaya çıkacağım maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayalimi gerçekleştirmiş olacağım. Türkiye'de oynayan oyuncuları izledim. Biraz Ekvador futboluna benzetiyorum Türkiye'yi." dedi.

"10 NUMARA KORKUM YOK!"

10 numaralı forma hakkında konuşan Keny Arroyo, "Beşiktaş, benim için bir hayaldi. 10 numaralı formanın sorumluluğunun bilincindeyim. Korkum yok, sahaya çıktığımda göreceksiniz." açıklamasını yaptı.

"ÇEVİKLİĞİME VE HIZIMA GÜVENİYORUM"

Türkiye'deki savunma oyuncularını değerlendiren Keny Arroyo, "Türkiye'deki defans oyuncularının sert olduğunu biliyorum. Hızlı ve çevik olursanız, onları kırarsınız. Çevikliğime ve hızıma güveniyorum." sözlerini sarf etti.