Keny Arroyo: Küçük yaştan itibaren Avrupa'da oynama hayalim vardı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ekvadorlu oyuncu Keny Arroyo, Beşiktaş YouTube'a özel açıklamalarda bulundu. Avrupa'da futbol oynamayı hep hayal ettiğini dile getiren Arroyo, "Birçok kulüpten teklif vardı ama ben Beşiktaş'ta oynamak istedim. Çünkü Avrupa'da oynamak istiyordum. Küçük yaştan beri Avrupa'da oynama hayalim vardı, Beşiktaş'tan teklif geldiğinde bu fırsatı kaçırmak istemedim" diye konuştu.

"HEPİMİZ HOCAMIZIN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Teknik Direktör Ole Gunnar Solksjaer ile çalışmanın kendisi için şans olduğunu aktaran Arroyo, "Burada olmak benim için çok güzel bir tecrübe olacak. Deneyimli bir hocamız var. Hepimiz hocamızın kim olduğunu biliyoruz. Manchester United gibi büyük bir takımı çalıştırdı. Böyle bir hocayla çalışmak ayrıcalık olacaktır. Bu durumdan fazlasıyla faydalanacağım" şeklinde konuştu.

Örnek aldığı ismin Vinicius Junior olduğunu aktaran Keny, "Top sürme ve şut özelliklerim var, asistlerim de var tabii ki. 10 numara ve sağ kanat pozisyonlarında oynuyorum. Sağ kanatta oynamayı daha çok seviyorum. Sağ kanattan içeri doğru top sürebiliyorum. Örnek aldığım oyuncu Vinicius Junior" açıklamalarında bulundu.

"TARAFTARLARIMIZ BANA GÜVENSİNLER"

Elinden gelenin en iyisini yapacağını söyleyen genç futbolcu, "10 numaralı formayı giyeceğim. 10'u seviyorum. 10 numaralı formayı giymek ekstra bir sorumluluk yüklüyor. Ama ben korkmuyorum çünkü bu güzel bir sorumluluk. Bu durumun üstesinden gelebileceğime inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımız bana güvensinler. Bireysel ve takım halinde zaferler kazanmayı amaçlıyorum. Her kulvarda zaferler kazanmayı hedefliyorum. Beşiktaş'ta örnek oyuncu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kendisine takılan lakap hakkında da konuşan Keny, "Cheche'nin benim için sevimli bir anlamı var. Independiente'ye geldiğimde bana 'Cheche' lakabını taktılar, bu lakabı sevdim ve bu şekilde kaldı" diyerek sözlerini sonlandırdı.