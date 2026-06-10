Beşiktaş'tan ayrılarak kariyerine Brezilya'da devam eden Keny Arroyo, siyah-beyazlı ekipte geçirdiği döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Brezilya temsilcisi Cruzeiro'da forma giyen Ekvadorlu futbolcu, Canal del Futbol'a yaptığı açıklamada Beşiktaş dönemine de değindi.

Arroyo, Cruzeiro'ya transfer sürecinde kulübü araştırdığını belirterek, "Cruzeiro'nun çok büyük ve birçok kupaya sahip bir kulüp olduğunu gördüm. Başkan Pedro Lourenço benimle iletişime geçti. Cruzeiro'ya geldiğim için çok mutluyum. Burada kendimi iyi geliştirdim ve Beşiktaş'ta yaşadıklarımı geride bırakabildim." ifadelerini kullandı.

Ekvadorlu oyuncu, Brezilya'daki uyum sürecinde takım arkadaşlarının kendisine büyük destek verdiğini de vurguladı. Arroyo, "Brezilya'da çok iyi gelişim gösterdim. Takım arkadaşlarımın bana yaklaşımı da bu süreçte çok yardımcı oldu. Grup beni çok hızlı şekilde kabul etti ve destek verdi. Bu sayede kısa sürede mutlu hissettim ve sahada neler yapabileceğimi gösterebildim." dedi.