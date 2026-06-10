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Spor

Keny Arroyo'dan Beşiktaş itirafı! ''Yaşadıklarımı geride bırakabildim''

Cruzeiro forması giyen Keny Arroyo, Beşiktaş'ta yaşadığı süreci geride bıraktığını ve Brezilya'da kendisini yeniden geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi. Ekvadorlu futbolcu, takım arkadaşlarının desteği sayesinde kısa sürede uyum sağladığını ifade etti.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2026 Çarşamba 21:18 - Güncelleme:
Keny Arroyo'dan Beşiktaş itirafı! ''Yaşadıklarımı geride bırakabildim''
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Beşiktaş'tan ayrılarak kariyerine Brezilya'da devam eden Keny Arroyo, siyah-beyazlı ekipte geçirdiği döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Brezilya temsilcisi Cruzeiro'da forma giyen Ekvadorlu futbolcu, Canal del Futbol'a yaptığı açıklamada Beşiktaş dönemine de değindi.

"BEŞİKTAŞ'TA YAŞADIKLARIMI GERİDE BIRAKABİLDİM"

Arroyo, Cruzeiro'ya transfer sürecinde kulübü araştırdığını belirterek, "Cruzeiro'nun çok büyük ve birçok kupaya sahip bir kulüp olduğunu gördüm. Başkan Pedro Lourenço benimle iletişime geçti. Cruzeiro'ya geldiğim için çok mutluyum. Burada kendimi iyi geliştirdim ve Beşiktaş'ta yaşadıklarımı geride bırakabildim." ifadelerini kullandı.

Ekvadorlu oyuncu, Brezilya'daki uyum sürecinde takım arkadaşlarının kendisine büyük destek verdiğini de vurguladı. Arroyo, "Brezilya'da çok iyi gelişim gösterdim. Takım arkadaşlarımın bana yaklaşımı da bu süreçte çok yardımcı oldu. Grup beni çok hızlı şekilde kabul etti ve destek verdi. Bu sayede kısa sürede mutlu hissettim ve sahada neler yapabileceğimi gösterebildim." dedi.

  • Cruzeiro forması
  • Keny Arroyo
  • Beşiktaş yaşamı

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