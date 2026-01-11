İSTANBUL 11°C / 2°C
Spor

Keny Arroyo'dan şaşırtan Beşiktaş sözleri

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Keny Arroyo siyah beyazlı ekipte forma giydiği günler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

11 Ocak 2026 Pazar 15:03
Keny Arroyo'dan şaşırtan Beşiktaş sözleri
Kariyerini Brezilya ekibi Cruzeiro'da sürdüren Keny Arroyo, Beşiktaş'ta forma giydiği dönem hakkında konuştu.

Kolombiya basınından Expreso'ya verdiği röportajda genç futbolcu, Beşiktaş'a transferinin kendisi için kötü adım olduğunu söyledi.

Arroyo açıklamasında, "Altı aylık bir dönemdi ve bundan pişman değilim ama açıkçası kötü bir karardı diye düşünüyorum. Cruzeiro geldi, işleri yoluna koymayı başardım ve şimdi her şey çok iyi gidiyor." dedi.

Beşiktaş'ın o dönemki teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'le ilgili ise genç futbolcu, "Bir oyuncunun görevi sahada performans sergilemektir ve bana bu fırsatlar verilmedi. Ayrıca, disiplinsiz olduğumu iddia eden antrenörle de bazı sorunlarım oldu, oysa durum böyle değildi. Yine de, bazı olumlu şeyler de öğrendim: Artık Avrupa maçlarına aşinayım. Gol atabildim ve aileme daha iyi bir yaşam sağlayabildim" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'a Independiente'den transfer olan Keny Arroyo, siyah-beyazlı ekipte 14 maça çıkarken 2 gol kaydetti. 19 yaşındaki futbolcu, bu sezonun başında Brezilya Ligi takımlarından Cruzeiro'ya imza attı.

