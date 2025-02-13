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Spor

Keny Arroyo'nun annesinden 10 numaralı forma açıklaması

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı genç yıldız Keny Arroyo'nun annesinden 10 numaralı forma için açıklama geldi.

HABER MERKEZİ13 Şubat 2025 Perşembe 14:38 - Güncelleme:
Keny Arroyo'nun annesinden 10 numaralı forma açıklaması
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Beşiktaş'ta yeni transfer Keny Arroyo'nun annesi Silvia Andrado, El Comercio'ya açıklamalarda bulundu.

Oğlunun transferiyle ilgili konuşan Andrado, "10 numarayla ilgili olarak, birçok yorumcunun söylediğinin aksine o istemedi. Oğlum, 10 numarayı talep etmedi, 7 numarayı istedi. Kulüp, ona 10 numarayı vermeye karar verdi. Kendisiyle gurur duyuyor. Bana 'Anne, elimden gelen her şeyi yapmalıyım ve kendimi kanıtlamalıyım. Bana 10 numarayı vereceklerini hiç beklemiyordum ama bu numaraya layık olacağım. Sahada fark yaratacağım, anne' dedi." sözlerini sarf etti.

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