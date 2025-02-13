Keny Arroyo'nun annesinden 10 numaralı forma açıklaması

Beşiktaş'ta yeni transfer Keny Arroyo'nun annesi Silvia Andrado, El Comercio'ya açıklamalarda bulundu.

Oğlunun transferiyle ilgili konuşan Andrado, "10 numarayla ilgili olarak, birçok yorumcunun söylediğinin aksine o istemedi. Oğlum, 10 numarayı talep etmedi, 7 numarayı istedi. Kulüp, ona 10 numarayı vermeye karar verdi. Kendisiyle gurur duyuyor. Bana 'Anne, elimden gelen her şeyi yapmalıyım ve kendimi kanıtlamalıyım. Bana 10 numarayı vereceklerini hiç beklemiyordum ama bu numaraya layık olacağım. Sahada fark yaratacağım, anne' dedi." sözlerini sarf etti.